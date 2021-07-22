Минобороны обнародовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Безирхана Кельбаджарского района.
Дата: 2021/07/22 13:59
Раздел: Новость
Просмотров:
0
Новости друзей
Новости друзей
Другие новости раздела
В Турции прирост случаев коронавируса достиг максимума за два месяца
Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил во вторник 8780, это максимальный показатель с конца мая.
В Азербайджане еще 251 человек заразился коронавирусом
В Азербайджане зафиксирован 251 новый случай заражения коронавирусной инфекцией,79 человек выздоровели, сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.
В Китае создали самый быстрый в мире наземный транспорт
В Китае продемонстрировали поезд на магнитной подушке, скорость которого может достигать 600 км/ч, пишет государственное информагентство Xinhua.
На строительство автодороги в Тертере выделено почти 5 миллионов
Президент Ильхам Алиев издал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Эвоглу-Ашагы Гапанлы-Азад Гарагоюнлу-Ильхычылар-Кочарли в Тертерском районе.
Германия объявила режим военной катастрофы из-за наводнения
К ликвидации последствий бедствия уже привлечены 850 военнослужащих
«Лаборатория Касперского»: больше трети пользователей готовы доверить выбор пары продвинутым технологиям
По данным международного исследования «Лаборатории Касперского»*, когда речь идёт о дейтинговых приложениях, 44% пользователей доверяют алгоритмам машинного
Охикян: Пашинян напомнил Лапшину, что Карабах – территория Азербайджана
Армянский журналист, медиаэксперт Наири Охикян рассказал о том, как однажды и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обрушился с критикой на блогера–провокатора Александра Лапшина
В Великобритании покажут оперу об отравлении Литвиненко
В театре Grange Park Opera в графстве Суррей Великобритании в четверг, 15 июля, пройдет премьера оперы «Жизнь
В ООН назвали число жертв войны в Донбассе
В ООН назвали число жертв военного конфликта в Донбассе, сообщает «Радiо Свобода».