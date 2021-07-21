

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов дал конкретные поручения соответствующим структурам в связи с увеличением числа мобильных вакцинационных бригад, передает АПА.

В ходе республиканского совещания Оперативного штаба в расширенном составе Али Асадов заявил, что для ускорения проведения вакцинации имеются как технические возможности, так и достаточные запасы вакцин.

Для повышения темпов вакцинации Минздраву и Агентству обязательного медицинского страхования были даны конкретные поручения, в том числе по увеличению количества мобильных бригад по вакцинации.

Minval.az