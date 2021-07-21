

В Азербайджане, по данным на 21 июля, за сутки выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Оперштаба по борьбе с коронавирусом при Кабмине, 108 пациента клиник выписаны после завершения лечения, 4 пациента скончались.

На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 339 062 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 331 537 человека вылечились, 4 998 – скончались, число активных больных – 2 527.

За последние сутки в Азербайджане проведено 6 593 теста на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 935 913 тестов.

Minval.az