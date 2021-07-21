

Увлечение приемом витамина D в профилактических целях может быть опасным: переизбыток приводит к повышению уровня кальция и тяжелой интоксикации.

Об этом, как сообщает «АиФ», рассказала заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН Евгения Паршина. По словам специалиста, каждый человек может нуждаться в приеме разного количества витамина D, которое может отличаться на порядок.

Как подчеркнула специалист, необходимо стремиться получать витамины посредством сбалансированного питания и прибегать к аптечным формам только при наличии их выраженного дефицита.

Также иммунолог опровергла мнение о том, что заморозка или термическая обработка полностью убивает витамины. Так, в замороженных или приготовленных фруктах и овощах сохраняется от 5 до 50% витаминов. А вот повторная заморозка или разогрев пищи приводят к тому, что их количество стремится к нулю.

Кроме того, Паршина развеяла еще два распространенных убеждения — о том, что беременным необходимо больше витаминов и о том, что приемом витаминов возможно компенсировать последствия вредных прививок. В частности, специалист пояснила, что женщина, вынашивающая ребенка, должна потреблять витаминов столько же, сколько потребляла ранее.

«Беременные принимают витамины так же, как остальные люди: только при доказанном дефиците. Следует всегда помнить, что при гипервитаминозе развивается интоксикация, которая несет риски развития патологического процесса у беременной и у ребенка», — предупреждает Евгения Паршина.

Minval.az