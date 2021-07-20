Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил во вторник 8780, это максимальный показатель с конца мая.

Об этом свидетельствуют данные минздрава страны, сообщает РИА Новости.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне — первой половине июля он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч.

«Сегодня сделано 198 537 тестов, выявлено 8780 новых случая COVID-19, умерли 46 человек», — говорится в сообщении турецкого минздрава.

С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа в середине июля заявил, что число случаев заражения штаммом «дельта» в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750.

В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение «Спутника V». По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили более 39 миллионов граждан, две дозы – более 21 миллиона.

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.

Накануне министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, отвечая в эфире телеканала CNN Turk на вопрос о возможности закрытия Турции в этом сезоне из-за распространения нового штамма, заявил, что «ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом «дельта». Вместе с тем, он добавил, что пока «все идет хорошо», и такой вопрос на повестке не стоит. По данным министра, Турция в этом году планирует принять по меньшей мере 25 миллионов туристов.

Minval.az