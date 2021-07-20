Сотрудник Белого дома сдал положительный текст на коронавирус, при этом тесного контакта с президентом США Джо Байденом он не имел. Об этом сообщила во вторник на брифинге пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки.

«Мы подтверждаем, что вчера полностью вакцинированный сотрудник Белого дома сдал положительный тест на COVID-19. Важно, что по нашим строгим правилам сотрудники должны <…> сдавать ПЦР-тесты, — сказала Псаки. — Медицинское управление Белого дома отследило контакты и определило, что [заболевший] не имел тесных контактов с <…> президентом. У заболевшего проявляются легкие симптомы». Как отметила пресс-секретарь, среди персонала были и другие случаи заражения, не уточнив деталей.

По данным Ассоциации корреспондентов Белого дома, заболевший не контактировал с прессой.

Газета TheHill также сообщила во вторник, что коронавирус был выявлен у прошедшего полный курс вакцинации помощника спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, принимавшего участие во встрече с законодателями-демократами из штата Техас, пятеро из которых ранее получили положительный результат теста на инфекцию. При этом с Пелоси помощник тесно не контактировал.

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