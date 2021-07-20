В Азербайджане зафиксирован 251 новый случай заражения коронавирусной инфекцией,79 человек выздоровели, сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров. В сообщении так же отмечалось, что за последние сутки никто не скончался от коронавируса.
В Азербайджане зафиксирован 251 новый случай заражения коронавирусной инфекцией,79 человек выздоровели, сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров. В сообщении так же отмечалось, что за последние сутки никто не скончался от коронавируса.
Дата: 2021/07/20 20:49
Раздел: Новость
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