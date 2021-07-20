В Китае продемонстрировали поезд на магнитной подушке, скорость которого может достигать 600 км/ч, пишет государственное информагентство Xinhua.

Это первая в мире модель наземного транспорта с такими характеристиками, говорится в материале.

Главной особенностью поезда является магнитная подушка, которая снижает шум и позволяет не касаться поверхности рельса при движении.

«Поезд может состоять из одного до десяти вагонов и вмещать более 100 пассажиров. Он является лучшим решением для поездок на расстояние не более 1 500 км и сократит разрыв в скорости между авиацией и высокоскоростными поездами», — утверждает Дин Саньсань, главный инженер проекта.

Minval.az