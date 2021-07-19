

В Азербайджане, по данным на 19 июля, за сутки выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 56 пациента клиник выписаны после завершения лечения. 2 пациента скончались.

На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 338 586 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 331 350 человека вылечились, 4 994 – скончались, число активных больных – 2 242.

За последние сутки в Азербайджане проведено 6 022 теста на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 920 841 тест.

Minval.az