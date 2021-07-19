

Завершился судебный процесс по уголовному делу Улькер Алекберовой, обвиняемой в убийстве своего брата в Агдаше.

Приговор был зачитан в Шекинском суде по тяжким преступлениям. Суд приговорил У. Алекберову к 9 годам лишения свободы.

Отметим, инцидент произошел 12 ноября прошлого года примерно в 14:00 в Агдашском районе.

В районную прокуратуру поступила информация о том, что житель села Хосров Умаров Ханджан Амирхан оглу (1987 г.р.) умер от ножевого ранения, передает АПА.

В ходе расследования выяснилось, что потерпевшего убила его сестра, Алекберова Улькер Амирхан гызы (1996 г.р.), нанеся ему ножевые ранения во время личного конфликта. У.Алекберовой было предъявлено обвинение по статье УК 120.1 (умышленное убийство).

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