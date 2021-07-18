Высказывание и. о. премьера Армении Никола Пашиняна о готовности Азербайджана развязать войну в Карабахе связано с нежеланием Еревана признавать суверенитет Баку над карабахским регионом, где находятся российские миротворцы. Это происходит потому, что «шок от военного поражения понемногу проходит», а игра элит продолжается. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

Президент Алиев предлагает мирный договор Армении с взаимным признанием территориальной целостности двух стран. В ответ на это идут армянские провокации. Позиция Пашиняна не просто не конструктивна, она такая же, как была в предшествующие годы. Ничего не изменилось, — напомнил Коротченко.

По его словам, манёвры Армении связаны с тем, что она не намерена признавать суверенитет Азербайджана над теми районами карабахского региона, которые контролируют российские миротворцы. Коротченко считает, что игры политической элиты Армении идут вокруг того, чтобы поднять вопрос о статусе этих территорий. Армянские политики пытаются использовать посредничество Минской группы ОБСЕ, а также играют с поддержкой армянских диаспор в США и Франции.

Чувствуется, что шок от военного поражения понемногу проходит и снова Армения начинает выстраивать масштабные провокации с обстрелами, боестолкновениями, пытаясь втянуть Азербайджан в конфликт, и дальше обратиться в ОДКБ, изображая из-за себя жертву агрессии. Ничего нового здесь нет, и в этом плане политика Армении не изменилась, — отметил военный эксперт, слова которого приводит российский интернет-сайт news.ru.

Цели и задачи Еревана и армянских диаспор за рубежом заключаются в том, чтобы превратить ту часть Карабаха, где присутствуют российские миротворцы, в сепаратистский анклав, который не будет возвращён Азербайджану.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на брифинге по итогам встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Баку будто бы вновь пытается спровоцировать военные столкновения в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. Политик подчеркнул,что Армения готова возобновить переговоры по Карабаху в Минской группе ОБСЕ, но Азербайджан якобы никак не отреагировал на эту готовность.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев сообщил, что Ереван не готов подписать мирный договор с Баку. Он сослался на информацию, полученную по неофициальным каналам. 25 июня Алиев заявил, что конфликт в Карабахе уже решён и нет необходимости в переговорах по этому вопросу. Он подчеркнул, что трёхсторонняя декларация от 10 ноября является не просто соглашением о прекращении огня, в этом документе речь идёт о многих других вопросах.

Minval.az