Голливудскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в махинациях при усыновлении годовалого Мэддокса 18 лет назад. Сейчас проводится проверка всех документов. Чтобы забрать ребенка в семью знаменитость в 2002 году обратилась к агенту Лорин Галиндо. Именно ее сотрудников подозревают в нечестности — в частности, в обмане бедных семей для продажи их детей для усыновления в США.

Галиндо уже признавала себя виновной в мошенничестве с визами и сговоре с отмыванием денег, однако обошла стороной тему торговли детьми. В 2004-м она была приговорена к полутора годам тюрьмы. Сразу же после этого разразился скандал: пошли слухи, что Мэддокс и его семья могли стать одними из жертв масштабного преступления.

«Я бы никогда не отняла у матери ее ребенка. Я могу только представить, как это было бы ужасно», — говорила тогда Джоли.

Несмотря на отсутствие доказательств, новый документальный фильм «Украденные дети» режиссера Элизабет Джейкобс расследует эту тему. Автор хочет раскрыть правду о методах Галиндо по поиску детей для усыновления.

Согласно ее данным, в период с 1997-го по 2001 годы примерно в половине из 1600 всех усыновлений детей из Камбоджи в США участвовала Лорин Галиндо и ее сестра. Их «выручка» с этого составила девять миллионов долларов. Буквально через год после усыновления Мэддокса компания Лорин выплатила огромный штраф за подделку документов для получения «сиротских» виз в США. Известно, что сейчас она наслаждается жизнью на Гавайях. В своих интервью женщина однозначно говорила, что не считает себя виновной в деле об усыновлении ребенка Джоли.

«У меня нет причин полагать, что Мэддокс не был сиротой. Его приемные родители были очень осторожны, особенно учитывая их известность. Я думаю, что это было перепроверено, и я знаю, что Анджелина не была в стране во время тех расследований, потому что она снимала фильм „За гранью“ в Намибии», — говорила Лорин The Sun.

Тем не менее режиссер Элизабет Джейкобс намерена докопаться до правды. Она уверяет, что не стала бы снова поднимать тему усыновления Мэддокса, если бы не имела «разумных сомнений» в честности процесса. Кстати, в прошлом году режиссер находила неточности в документах об усыновлении. Они касались настоящих родителей мальчика и даты их рождения.

Minval.az