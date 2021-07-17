Американский актер Эштон Катчер сдал свой билет на суборбитальный рейс компании Virgin Galactic, пишет «Гордон» со ссылкой на Cheddar News.

Катчер зарезервировал билет для полета в космос на суборбитальном корабле еще в 2012 году. Тогда билет ему обошелся в $200 тыс. Сейчас стоимость такой поездки достигла $250 тыс.

Однако вскоре после того, как Virgin Galactic совершила свой первый суборбитальный полет (на борту корабля был и основатель компании Ричард Брэнсон), Катчер сообщил, что отказался от идеи полететь в космос.

На такое решение актера подтолкнула супруга Мила Кунис. Актриса убедила мужа, что лететь в космос, когда у него есть маленькие дети, – это «неразумное семейное решение».

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