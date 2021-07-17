Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин рассказал, что в конце 1980-х с единомышленниками обсуждал возможность распада СССР, а также назвал причину прекращения существования государства.

Кудрин уточнил, что в 1989 году присоединился к добровольному кружку экономистов, где обсуждались различные вопросы и перспективы развития страны.

«Сценарий развала СССР, как и некоторых других стран в истории, он присутствовал в обсуждении. Такое казалось возможным, если какие-то силы будут растаскивать его, прежде всего национализм и национальные окраины, которые будут стремиться к своей самостоятельности», — заявил чиновник, слова которого приводит «Коммерсант».

По его словам, одна из причин развала СССР — неготовность к реформированию экономики, затягивание в проведении реформ и ее перестройке.

Он добавил, что сейчас российским властям необходимо делать из этого определенные выводы.

«Мы считали, что это катастрофический сценарий. Одна из причин развала СССР — это затяжка в проведении реформ и перестройки плановой экономики. То есть в общем-то в этом смысле развал СССР предопределен был последним его десятилетием», — сказал Кудрин.

Minval.az