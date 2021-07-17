В депо в Наримановском районе доставлены четыре новых состава, которые «Бакметрополитен» приобрел российской компанией «Метровагонмаш».
Дата: 2021/07/17 12:13
Раздел: Наша жизнь
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