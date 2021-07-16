Правительство Гренландии объявило, что приостанавливает свою стратегию по разведке нефти и больше не будет выдавать соответствующих лицензий, отказавшись от 50-летних усилий стать нефтедобывающим регионом, пишет Reuters.

Разведка нефти в Гренландии велась с 1970-х годов с участием таких крупных компаний, как Shell, Chevron, ExxonMobil и Eni, но большинство бурений заканчивались безрезультатно.

Министр природных ресурсов Гренландии Наая Натаниельсен заявила в четверг, что правительство «считает, что экологические последствия разведки и добычи нефти слишком велики».

Согласно отчету Геологической службы США за 2007 год, под землей на северо-востоке Гренландии потенциально содержится до 31,4 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента.

Но интерес к разведке нефти в Гренландии, которая в значительной степени полагается на рыбную промышленность, снизился за последнее десятилетие из-за нестабильности цен на нефть, а также рисков и более высоких затрат на работу в арктических водах.

Данные правительства Гренландии показывают, что действующими остались только четыре лицензии на разведку и разработку — три на суше и одна на море. Срок действия этих лицензий заканчивается в 2027 и 2028 годах.

Пик разведки углеводородов в Гренландии пришелся на период с 2002 по 2014 год, когда было выдано более 20 морских лицензий.

Кроме экологических проблем, правительство заявило, что его решение было подкреплено экономическим анализом, который показывает, что любое развитие принесет либо низкий доход, либо убытки.

«Это решение, в котором климатические соображения, экологические соображения и экономический здравый смысл идут нога в ногу», — сказала Натаниельсен.

Потенциальные запасы полезных ископаемых и стратегическое расположение Гренландии побудили бывшего президента США Дональда Трампа предложить купить арктический остров, но правительство Гренландии и Дания быстро отвергли эту идею.

Minval.az