Испанский «Zorro», всемирно известный актер Антонио Бандерас присоединится к съемкам пятой части приключенческой киносаги «Индиана Джонс». Об этом сообщает «Спутник» со ссылкой на издание Deadline, специализирующееся на новостях из Голливуда.

В какой именно роли 60-летний Бандерас появится в картине, пока не раскрывается. В тайне также держатся детали сюжета фильма.

Огромную славу Бандерасу принесли роли в фильмах Педро Альмодовара и Роберта Родригеса: «Женщины на грани нервного срыва», «Дети шпионов» и «Отчаянный».

Известно, что съемки пятой части киносаги о бесстрашном археологе начались в июне 2021 года. Отмечалось, что несколько недель спустя исполнитель главной роли Харрисон Форд получил травму, однако производство картины останавливать не стали.

Помимо Форда и Бандераса, в фильме также появятся датский актер Мадс Миккельсен и звезда британского сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж. Режиссером ленты выступит Джеймс Мэнголд — постановщик таких блокбастеров, как «Логан» и «Форд против Феррари». Выход пятого «Индианы Джонса» в прокат намечен на 29 июля 2022 года.

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