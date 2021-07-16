Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы из-за наводнения. Об этом сообщает газета Die Welt.

К ликвидации последствий бедствия уже привлечены 850 военнослужащих. Их число будет увеличено.

Министерство считает, что введение боевой тревоги даст войскам на местах необходимую автономность. Командиры получат возможность самостоятельно решать, куда перебрасывать технику и оборудование для борьбы со стихийным бедствием.

Ранее стало известно, что число погибших в результате наводнения на западе Германии увеличилось до 103, больше 1 300 считаются пропавшими без вести.

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