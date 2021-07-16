Ученые представили результаты первого масштабного анализа основных осложнений, возникающих у больных с COVID-19. Они были опубликованы в журнале The Lancet.

В исследовании участвовали более 70 тысяч пациентов из 302 больниц Великобритании, госпитализированных с коронавирусной инфекцией.

Анализ показал, что примерно у половины пациентов (36 367 из 73 197) во время госпитализации развилось одно или несколько осложнений. Наиболее часто они всречались у мужчин и людей старше 60 лет, однако возникали даже у молодых, ранее здоровых людей.

Самыми частыми осложнениями были почечные – они затрагивают почти каждого четвертого человека, или 24% больных; респираторные – 18%, и системные – 16%.

Примерно у каждого восьмого участника были зарегистрированы сердечно-сосудистые осложнения – 12%, а также неврологические – 4%, желудочно-кишечные и печеночные – менее 1%.

Среди диагнозов лидируют острое повреждение почек, острый респираторный дистресс-синдром, повреждение печени, анемия и сердечная аритмия.

Частота осложнений росла с возрастом и возникала у 39% людей в возрасте от 19 до 49 лет по сравнению с 51% в возрастной группе 50 лет и старше.

«У госпитализированных пациентов с COVID-19, даже молодых и в целом здоровых людей, часто возникают осложнения, которые могут затронуть любой орган, но особенно почки, сердце и легкие», – заявил руководитель исследования, профессор Ивен Харрисон из Эдинбургского университета.

Он также подчеркнул, что у многих пациентов с осложнениями после выписки из больницы ухудшилось здоровье, а некоторые из них столкнутся с долгосрочными последствиями.

Minval.az