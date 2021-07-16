Мигранты из стран СНГ стали меньше отправлять деньги из России на родину. Такие данные озвучило РИА Новости со ссылкой на Банк России. По данным финучреждения, в первом квартале 2021-го объем переводов снизился на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,85 млрд долларов.

Среди всех государств выросли переводы лишь в Узбекистан. За год в республику отправили на 12,4% больше или 680,4 млн долларов. Туркменистан же показал самое сильное снижение по сравнению с другими странами: в первом квартале прошлого года в эту республику отправили 0,8 млн долларов, а в этом году – всего 0,1 миллиона.

Переводы в Молдову сократились вдвое (до 44,8 миллиона долларов), в Таджикистан – на 37,3% (до 224,9 миллиона долларов), на Украину – на 32,6% (до 153,1 миллиона долларов), в Азербайджан – на 29% (до 127,7 миллиона долларов), в Казахстан – на 28,2% (до 20,6 миллиона долларов), в Кыргызстан – на 10% (до 378,8 миллиона долларов).

Почти на прежнем уровне остались денежные переводы из РФ, отправляемые в Армению (на 4,2%, до 113,1 миллиона долларов) и Беларусь (на 4,3%, до 102,9 миллиона долларов).

Minval.az