Армянский журналист, медиаэксперт Наири Охикян рассказал о том, как однажды и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обрушился с критикой на блогера–провокатора Александра Лапшина. По его информации, Пашинян пожурил известного провокатора за незаконное посещение азербайджанского Карабаха. Об этом Minval.az сообщает со ссылкой на сайт Yerevan.today.

«Премьер обратился к Лапшину:

– В Азербайджане тебя замучили?

– Ну, да. 9 месяцев в заточении.

– Правильно сделали. Я бы сам так поступил. Кто тебя просил без разрешения совершать визит на их территорию.

– Погодите, я ведь не в Азербайджан ездил, я поехал в Карабах?

– Ну, да. Только с точки зрения международного права, Карабах – это территория Азербайджана», – пересказал их разговор Охикян.

Он также утверждает, что ныне бывший пресс-секретарь армянского премьера Владимир Карапетян тогда призвал Лапшина уехать из Армении или прекратить выступления против Азербайджана и Турции, поскольку они мешают государственной политике страны.

Напомним, президент Ильхам Алиев 11 сентября 2017 года подписал распоряжение о помиловании гражданина Израиля Александра Лапшина.

Лапшин, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к трем годам лишения свободы.

Minval.az