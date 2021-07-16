В журнале The Lancet опубликованы результаты первого масштабного обсервационного исследования, в котором участвовали более 70 тысяч пациентов 302 больниц Великобритании, госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Задача исследования состояла в том, чтобы описать основные осложнения, возникающие у больных COVID-19.

Исследование показало, что примерно у половины пациентов — 36 367 из 73 197 — во время госпитализации развилось одно или несколько осложнений. Больше страдали мужчины и люди старше 60 лет, но осложнения и плохие функциональные результаты были обычным явлением даже у молодых, ранее здоровых людей.

Наиболее частые осложнения включали почечные, сложные респираторные и системные нарушения, а также сердечно-сосудистые, неврологические, желудочно-кишечные и печеночные осложнения.

«Теперь у нас есть более подробное представление о COVID-19 и связанных с ним рисках. У госпитализированных пациентов с COVID-19, даже молодых и в целом здоровых людей, часто возникают осложнения, которые могут затронуть любой орган, но особенно почки, сердце и легкие, — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования профессора Ивен Харрисон (Ewen Harrison) из Эдинбургского университета. — У многих пациентов с осложнениями после выписки из больницы здоровье ухудшилось, а у некоторых еще будут долгосрочные последствия.».

Наиболее частыми осложнениями были почечные — затрагивающие почти каждого четвертого человека, или 24 процента больных; респираторные — 18 процентов, и системные — 16. Примерно у каждого восьмого участника были зарегистрированы сердечно-сосудистые осложнения — 12 процентов, а также неврологические — четыре процента, желудочно-кишечные и печеночные — менее одного процента. Среди диагнозов лидируют: острое повреждение почек, острый респираторный дистресс-синдром, повреждение печени, анемия и сердечная аритмия.

Частота осложнений росла с возрастом и возникала у 39 процентов людей в возрасте от 19 до 49 лет по сравнению с 51 процентом в возрастной группе 50 лет и старше. После выписки из больницы 27 процентов заявили, что они менее способны заботиться о себе, чем до COVID-19.

«Мы изучили широкий спектр осложнений и обнаружили, что кратковременное повреждение нескольких органов чрезвычайно распространено у тех, кто лечится в больнице от COVID-19, — говорит первый автор статьи доктор Томас Дрейк (Thomas Drake) из Эдинбургского университета. — Эти осложнения присутствуют во всех возрастных группах, а не только у пожилых людей или людей с уже существующими заболеваниями»

Авторы отмечают, что пациентам с осложнениями, часто требуется дополнительная помощь для восстановления после госпитализации и это необходимо учитывать при подготовке медицинских рекомендаций по борьбе с COVID-19 и его последствиями.

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