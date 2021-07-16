США и Германия подписали «Вашингтонскую декларацию» об общих принципах, текст декларации распространил Белый дом по итогам переговоров американского президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Основа наших отношений — общая приверженность демократическим принципам, ценностям и институтам», — говорится в декларации, передает РИА Новости.

Вашингтон и Берлин обязуются защищать «открытый мир».

«По всему миру все нации в определении своего политического устройства должны быть свободны от иностранного вмешательства, принуждения или доминирования внешних государств», — заявляют США и Германия.

Они также обещают бороться за «целостную, свободную и мирную Европу», поддерживать НАТО и развивать существующие союзы и партнерства. Также в декларации говорится о поддержке «правил, норм и стандартов» относительно новых технологий, которые, по мнению Берлина и Вашингтона, должны поддерживать «свободу, а не репрессии».

Кроме того, страны объявили о запуске климатического и энергетического партнерства, направленного на дальнейшее снижение выбросов парниковых газов.

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