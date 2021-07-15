Умерла актриса Рене Дорлеак, мать французской актрисы Катрин Денев. Ей было 109 лет.

Дорлеак умерла 11 июля в Париже. «Ее похоронят в семейном склепе», — рассказали ее родственники, слова которой приводит РБК со ссылкой на Le Figaro.

Дорлеак родилась 10 сентября 1911 года. Карьеру актрисы она начала в театре Odéon, тогда она уже выступала под псевдонимом Рене Симонот. Эту фамилию она взяла у друга своей матери, оперного артиста. В Odéon Дорлеак проработала около 30 лет. Также Дорлеак была актрисой дубляжа и озвучивала персонажей Оливии де Хэвилленд, Джуди Гарланд и Эстер Уильямс.

До Второй мировой войны у Дорлеак родилась дочь Даниэль от актера, чье имя она не раскрывала. Потом она вышла замуж за актера дубляжа Мориса Дорлеака и родила трех дочерей: Франсуазу в 1942 году, Катрин в 1943 году и Сильвию в 1946 году. В конце Второй мировой войны актриса ушла из театра, чтобы посвятить себя семье, однако до 1990-х годов продолжала заниматься дубляжом.

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