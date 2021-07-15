

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей предотвратил заключение брака 15-летней девушки в Шекинском селе Кичик-Дахна.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственного комитета Теймур Марданоглу.

По его словам, подростка вернули в семью, семья взята под контроль.

Он отметил, что представители Госкомитета вместе с психологами побывали в данной семье с целью расследования факта на месте.

По словам Т.Марданоглу, девочка продолжит обучение в школе в Шеки, передает Репорт.

Напомним, несколько дней назад в социальных сетях распространились видеокадры, на которых в Шекинском селе Кичик-Дахна выдают замуж 15-летнюю девушку. На основании опубликованных кадров в районном отделе полиции было начато расследование. Во время расследования нашел свое подтверждение факт женитьбы М.Г. 2005 г.р. и М.С. 1991 г.р. Родители несовершеннолетней девушки были приглашены в отделение полиции.

Minval.az