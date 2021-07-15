Первый беспилотный ударный комплекс Bayraktar TB2 был доставлен в Украину. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Таран.

По его словам, в данный момент на месте базирования проводятся завершающие приемочные испытания. Таран сообщил, что после этого беспилотный летательный аппарат будет передан в Военно-морские силы Украины.

Глава украинского минобороны похвалил турецкий беспилотник, подчеркнув, что с его помощью Киев сможет «вести эффективное наблюдение за побережьем и акваториями Черного и Азовского морей».

Minval.az