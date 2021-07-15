Американская поп-певица Бритни Спирс сможет нанять влиятельного адвоката Мэттью Розенгарта, что знаменует собой очередной этап в борьбе за прекращение опекунства. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Розенгарт, который представлял в суде интересы многих голливудских звезд, будет настойчиво добиваться прекращения опекунства.

Ранее сообщалось, что Спирс обратилась к Розенгарту с просьбой представлять ее интересы в суде.

Мэтью Розенгарт ранее работал со Стивеном Спилбергом, Шоном Пенном, а также с Беном и Кейси Аффлеками.

Предыдущий адвокат Бритни Спирс, Сэм Ингхэм, уволился после того, как суд отклонил ее иск о лишении опекунства ее отца.

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