Штамм COVID-19 «дельта» является основной причиной роста новых заражений в мире, мы в начале третьей волны заболеваемости, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в среду на открытии заседания Чрезвычайного комитета ВОЗ по оценке ситуации с COVID-19 в мире.

«Вариант «дельта» является одним из основных движущих элементов нынешнего роста заражений, он подпитывается возросшим социальным взаимодействием и передвижением людей, а также непоследовательным использованием подтвержденных социальных мер и мер в области общественного здравоохранения», — сказал он (цитата по РИА Новости).

По его словам, рост уровня вакцинации среди населения в Европе и Северной Америке начал приносить свои плоды, и было отмечено снижение заражений и смертей от вируса. Однако ситуация вновь развернулась, и мир «находится в начале третьей волны».

«Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда в мире растет уровень заражений COVID-19, с увеличением количества случаев во всех, кроме одного, регионах ВОЗ. Спустя 10 недель снижения, уровень смертности также растет», — отметил гендиректор ВОЗ.

Чрезвычайный комитет ВОЗ собирается раз в три месяца, чтобы оценить уровень опасности распространения COVID-19. На данный момент, согласно решению комитета, заболевание представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

Как ожидается, комитет представит свои обновленные рекомендации для ВОЗ по итогам своего заседания 15 июля.

Minval.az