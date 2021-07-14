Временно приостановлена деятельность дома малютки №1 в селе Ашагы Гушчу Товузского района.
Причиной стало заражение коронавирусом воспитательницы дома малютки.
Отметим, что у ранее вакцинированной сотрудницы был выявлен COVID-19, передает Репорт.
Временно приостановлена деятельность дома малютки №1 в селе Ашагы Гушчу Товузского района.
Причиной стало заражение коронавирусом воспитательницы дома малютки.
Отметим, что у ранее вакцинированной сотрудницы был выявлен COVID-19, передает Репорт.
Дата: 2021/07/14 17:52
Раздел: Наша жизнь
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