Временно приостановлена деятельность дома малютки №1 в селе Ашагы Гушчу Товузского района.

Причиной стало заражение коронавирусом воспитательницы дома малютки.

Отметим, что у ранее вакцинированной сотрудницы был выявлен COVID-19, передает Репорт.

Minval.az