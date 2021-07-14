Находящийся с визитом в Баку мэр Тбилиси, бывший футболист Каха Каладзе не посмотрит на стадионе игру квалификационного раунда Лиги чемпионов «Нефтчи» (Баку) – «Динамо» (Тбилиси).

В первоначальной программе визита было запланировано то, что он посмотрит матч на стадионе в Баку, но в программу было внесено изменение и К.Каладзе вернется в Тбилиси, не посмотрев встречу, отмечает АПА.

В пресс-службе мэрии Тбилиси, причиной возвращения К.Каладзе в Грузию стало то, что у него появились «неотложные дела».

Minval.az