Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня мэра Тбилиси Каху Каладзе.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня мэра Тбилиси Каху Каладзе.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/07/14 14:23
Раздел: Новость
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