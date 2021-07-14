Скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри номинировали на Эмми. Об этом сообщается на сайте премии.

В номинацию Выдающийся публицистический сериал или специальный выпуск попали Опра и ее компания Harpo Productions, а также некоторые продюсеры, участвовавшие в создании передачи.

Беседу герцогов Сассекских показали на канале CBS 7 марта. Интервью посмотрели более 17 миллионов человек.

Шокирующие заявления пары вызвали широкий резонанс в соцсетях и СМИ. В частности, Меган заявила, что сталкивалась с проявлениями расизма, когда жила во дворце, а также страдала от суицидальных мыслей.

После выхода передачи отношения принца Гарри с членами королевской семьи ухудшились.

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