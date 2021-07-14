Посол Франции на Украине Этьен де Понсен призвал Киев выполнить «домашнее задание» по проведению реформ, передают «Українські Новини».

Франция помогает Украине укреплять военный потенциал, сказал дипломат. Члены НАТО готовы оказать поддержку республике, но для получения плана действий по членству в альянсе Украина должна сосредоточиться на внутренних реформах.

«Сейчас консенсус, как я уже говорил, заключается в реализации того, что существует, о чем уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной», — сказал посол.

Minval.az