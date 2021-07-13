Состояние артистки Ирины Алферовой, которая была госпитализирована с коронавирусной инфекцией, улучшилось, сообщил директор «Школы современной пьесы» Станислав Нечаев.

«Она чувствует себя лучше, находится в обычной палате. Самое тяжелое уже позади», — сообщил директор театра (цитата по РБК).

Алферова пока не выписалась из-за того, что заботится о муже Сергее Мартынове, с которым ее поместили в одну палату, сообщил худрук театра Иосиф Райхельгауз, слова которого приводит ТАСС.

70-летняя Алферова была госпитализирована две недели назад, врачи оценивали ее состояние как тяжелое, отмечает «Российская газета». Актриса, по данным издания, не сразу обратилась за помощью к врачам и лечилась самостоятельно, считая, что болеет ОРВИ.

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