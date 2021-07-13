

Учредитель сайта www.sheffaf.az Намик Амрахов арестован по обвинению в попытке вымогательства у главврача поликлиники номер 36 города Баку.

Как говорится в сообщении прокуратуры Сабунчинского района, Амрахов шантажировал главврача Рамиду Ибрагимову с 2018 года тем, что разместит в СМИ порочащую ее информацию. В обмен он получил с нее около 2 тысяч манатов, передает «Туран».

По факту прокуратура начала уголовное дело по статье 182.2.2 (повторное вымогательство путем угроз) и 308.1 (злоупотребление служебным положением). Решением суда он арестован.

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