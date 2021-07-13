Вакцинированным гражданам необходимо носить защитные маски, поскольку они могут стать «супер-распространителями» коронавируса, заявил в беседе с порталом ura.ru аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он пояснил, что даже при наличии прививки человек может получить дозу вируса, которая преодолеет иммунитет и станет причиной заболевания.

«Чаще всего привитые люди заболевают в бессимптомной форме и тоже становятся вирусоносителями. Сами начинают распространять этот вирус», — подчеркнул Болибок.

Иммунолог отметил, что при непосредственном контакте с инфицированным защитная маска снижает шанс заражения примерно в двадцать пять раз.

Кроме того, ношение маски вирусоносителем снижает вероятность заражения окружающих в четыре раза, заключил Болибок.

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