Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос журналистов о возможной готовности России «принять» Донбасс в свой состав, пишет «РИА Новости».

Накануне была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» на русском и украинском языках. В ней президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее «Анти-Россию», а сейчас страна находится «не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением».

«Я оставлю без ответа этот вопрос», — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готова ли РФ принять Донбасс в свой состав, «если Киеву он не нужен».

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