Владельцы устройств Apple получат возможность отправлять в WhatsApp самоудаляющиеся сообщения. Функция View Once (Посмотри раз) уже доступна в бета-версии мессенджера 2.21.140.9, сообщил портал Wabetainfo.

Отмечается, что вслед за устройствами на Android, пользователи iPhone и iPad смогут отправлять сообщения, которые будут удаляться у получателя через определенное время. Такая возможность обеспечения приватности доступна, например, в Instagram и Snapchat.View Once также будет работать в групповых чатах. Контент, отправленный в переписке, может быть просмотрен единожды каждым участником беседы и отправитель узнает, кто именно его увидел в разделе Информация.

При этом функция допускает возможность сделать скриншот экрана и сохранить контент до его удаления. И если Snapchat предупреждает об этом пользователя, то WhatsApp не планирует вводить аналогичный механизм. Также стало известно, что разработчики WhatsApp запустят функцию, которая позволит отсылать фото и видео без сжатия, но пока она будет доступна лишь для пользователей Android.

Сейчас мессенджер для экономии трафика и памяти сжимает визуальный контент, часто нанося вред качеству. Эту проблему решит настройка, которая предусматривает три варианта на выбор: Авто, Лучшее качество и Экономия данных.

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