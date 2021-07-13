

В Азербайджане в отношении председателя муниципалитета возбуждено уголовное дело.

В отношении председателя муниципалитета села Пирабадил Шабранского района Нуриева Джамаладдина Музафаддин оглу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса.

Предварительное следствие завершено. Материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Уголовное дело передано в производство судьи Эльдара Исмаилова, передает АПА.

Обратите внимание, что Дж.Нуриев более 10 лет был председателем муниципалитета села Пирабадил.

Minval.az