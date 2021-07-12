В рамках поэтапных работ на станции «Джафар Джаббарлы» один из путей закрывается на ремонт.

Об этом сообщил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

«Основная часть ремонта на другом пути завершена», — цитирует Мамедова АПА.

Minval.az