В рамках поэтапных работ на станции «Джафар Джаббарлы» один из путей закрывается на ремонт.
Об этом сообщил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.
«Основная часть ремонта на другом пути завершена», — цитирует Мамедова АПА.
В рамках поэтапных работ на станции «Джафар Джаббарлы» один из путей закрывается на ремонт.
Об этом сообщил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.
«Основная часть ремонта на другом пути завершена», — цитирует Мамедова АПА.
Дата: 2021/07/12 16:30
Раздел: Наша жизнь
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