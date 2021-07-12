Армянский политический класс должен понимать: союз с Россией для Армении – это единственный способ выжить как государство. Армения должна заниматься этим каждый день, защищать саму себя, а не пытаться получить донорскую помощь. Об этом в беседе с сайтом «Новости Армении» заявил главный редактор проармянского информационного агентства Regnum Модест Колеров.

Коснувшись последней встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна, Колеров заметил, что у каждой встречи есть две стороны, у каждой стороны есть свои задачи.

«Какие задачи у России? Сохранить баланс сил в Закавказье, максимально удержать Армению от государственного самоубийства. Нарушение баланса сил в Закавказье угрожает России как кавказской державе. Перед Пашиняном же стоят задачи сохранения власти и решения текущих проблем своей власти, не вступая в чрезмерно близкие отношения с Россией. Ситуация со стороны выглядит катастрофической: Армения Пашиняна капитулировала в Карабахе, а теперь Армения даже не охраняет границу с Азербайджаном, не хочет.

У каждой стороны свои представления о линии границы. Сейчас оперативную ситуацию на границе диктует Азербайджан, а Армения не обороняется, хотя имеет на это все права. Армения хочет, чтобы ее границу с Азербайджаном защищала Россия, но граница не установлена. Армения соглашается с тем, чтобы Россия установила границу, провела делимитацию, демаркацию и вообще все сама сделала за Пашиняна.

В-третьих, без Нагорного Карабаха стратегический, геополитический вес Армении стремится к нулю. И только тактический баланс придает ей какое-то значение. Можно представить ситуацию, когда в Армении, как в Латвии, может начаться масштабная депопуляция. В Армении могут остаться пенсионеры и бюрократы. Я вполне допускаю себе ситуацию, когда в Армении останутся только пенсионеры и Пашинян. Для того чтобы сохранить баланс в исторической перспективе, нужно принимать исторические решения. Пашинян к ним не готов, он не пользуется достаточной легитимностью и доверием, чтобы это сделать. Он набрал большинство голосов избирателей, но это лишь 25% от общего числа избирателей. Стратегические решения с 25% голосов избирателей никакая власть принять не может, она может в очередной раз капитулировать.

Современная Армения не может защитить саму себя. Она не может гарантировать даже сохранение государственности. Я обратил внимание на договоренность Грузии, Турции и Азербайджана о совместных военных учениях. Если кто-то вдруг в Армении думал, что Грузия – союзник или добрый сосед, то эти учения должны полностью его разубедить. Для того чтобы защитить себя, свою территорию, Армении нужно вступать в союзное государство с Россией. Это нужно Армении. Но проблема в том, что в России уже сейчас армян живет больше, чем в Армении. Для абсолютного большинства людей в российском обществе проблемы Армении как государства не существует. Я уверен, что если состоится референдум о создании союзного государства Армении и России, то эта идея не получит большинства. Даже в самой Армении идея союзного государства маргинальна, хотя для нее как для государства – это вопрос выживания. Но Армения, которую сейчас возглавляет человек, пришедший к власти с русофобской, антироссийской программой, вынужденный сейчас получать от России помощь, постоянно прибегает к грубым и провокационным уколам: то про «Искандер», то еще про что-то.

Пашинян прекрасно понимает, что он воспринимается в России исключительно как действующий руководитель Армении, а доверия к нему не было, нет и не будет. Это тоже мешает ему принимать серьезные решения. Более того, Пашинян и не собирается принимать никаких исторических решений. Он и дальше планирует перепрыгивать с кочки на кочку, получая от России защиту, помощь, перекладывая ответственность на Москву. При этом он параллельно питает надежду, что вместо России, например, в лице Франции найдется другой стратегический союзник. Те, кто в Москве следят за Арменией, это хорошо понимают.

Стратегическое решение под руководством Пашиняна не созрело, и оно невозможно. Это стратегическое решение в России неизвестно и будет воспринято со скепсисом. Армянский политический класс должен понимать: союз с Россией для Армении – это единственный способ выжить как государство. Армения должна заниматься этим каждый день, объяснять, рассказывать, защищать саму себя, а не пытаться получить донорскую помощь.

После 2008 года у России, кроме Армении, есть еще две военные базы в Закавказье, поэтому Гюмри и Эребуни не уникальны, и шантажировать больше нечем», — отметил Колеров.

Minval.az