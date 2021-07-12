За заслуги в развитии взаимных связей между Азербайджаном и Российской Федерацией Эльман Байрам оглу Байрамов награжден «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики».

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

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