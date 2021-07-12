Министерство иностранных дел Казахстана не получало обращения от США о возможном размещении на своей территории афганских беженцев, которые сотрудничали с американскими вооруженными силами. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе МИД Казахстана.

«В министерство иностранных дел официально от американской стороны не поступало подобных обращений», — сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, обращались ли США к Казахстану по поводу возможного приема афганских беженцев.

Ранее агентство Bloomberg информировало, что администрация президента США Джо Байдена обратилась к Казахстану, Таджикистану и Узбекистану с просьбой временно разместить на своей территории примерно 9 тыс. афганцев, которые работали на Вооруженные силы США.

Minval.az