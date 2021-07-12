Представители оппозиции и правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в понедельник устроили драку в зале заседаний парламента. Драка в прямом эфире транслируется телеканалом «Рустави 2», сообщает ТАСС

Драка возникла после того, как представители СМИ и оппозиционные депутаты попытались войти в зал заседаний, чтобы переговорить с провластными депутатами в связи со смертью оператора грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александра Лашкаравы, избитого 5 июля противниками ЛГБТ-сообщества. Парламентские приставы не впускали журналистов и оппозиционных политиков, однако те силой прорвались, после чего началась драка.

В ней участвовали председатели оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Стратегия Агмашенебели» депутаты Ника Мелия и Георгий Вашадзе, а также другие политики. От «Грузинской мечты» участвовали депутаты Виктор Джапаридзе, Василий Чигогидзе и другие. На данный момент сессия прервана. Приставы сумели взять ситуацию под контроль: они выводят из зала заседаний представителей СМИ и враждебно настроенных депутатов.

Представители СМИ, а также оппозиционные политики стали собираться у парламента в понедельник утром. Сначала их не впускали в здание законодательного органа, однако позже часть из них прорвалась в парламент. На 18:00 анонсирована акция протеста у парламента в связи со смертью оператора «ТВ Пирвели».

Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после инцидента, нашли мертвым в воскресенье утром в собственном доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. В тот же день состоялся массовый митинг у парламента с требованием отставки правительства.

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