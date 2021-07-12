Мужчины, устроившие танцы на стене церкви «Сурб Такавор» в стамбульском районе Кадыкёй, задержаны, говорится в сообщении администрации города в понедельник. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ночь на понедельник группа молодежи устроила танцы на улице, где расположена церковь. Двое мужчин, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, забрались на стену церкви у входа в нее и продолжили танцевать. Видео инцидента с танцующими мужчинами на фоне креста было размещено в соцсетях.

«Три гражданина, участвовавшие в этом акте, задержаны у себя дома. Начато расследование. Мы осуждаем это отвратительное поведение, проявленное по отношению к святым местам», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик осудил танцевавших на стене храма «Сурб Такавор» в стамбульском районе Кадыкёй.

«Мы осуждаем этот акт неуважения, проявленный к церкви «Сурб Такавор». Такие акции, нацеленные на мечети, церкви, синагоги, являются неуважением ко всем, мы расцениваем их как провокации», — написал Челик в Twitter.

Minval.az