Радикальное движение «Талибан» согласится на прекращение огня только после достижения политической договоренности. Такое условие РИА Новости назвал представитель политического офиса движения в Дубае Сухейль Шахин.

Он пояснил, что межафганские переговоры проходят на основе Дохийского соглашения. По нему стороны сначала обсудят дорожную карту политического урегулирования конфликта и только потом приступят к дискуссиям о прекращении огня. «Но мы все еще находимся в процессе переговоров по политической дорожной карте», — отметил представитель талибов.

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