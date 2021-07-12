Порядка 120 политиков, журналистов и деятелей культуры обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой принять участие в кампании по освобождению основателя организации WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа во время ее визита в США, запланированного на 14-16 июля. Об этом в понедельник сообщило агентство DPA со ссылкой на письмо в адрес главы правительства ФРГ.

Инициатором письма выступил германский журналист и писатель Гюнтер Вальрафф. Среди подписавшихся, как указывает агентство, члены Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии, Левой партии, партии «Союз-90″/»зеленые», бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, который руководит организацией «Атлантический мост», содействующей развитию германо-американской дружбы, а также различные деятели культуры и литературы.

«Мы убедительно просим г-жу Меркель помочь навести мосты в деле Джулиана Ассанжа», — говорится в послании. При этом отмечается, что в письме содержится призыв к Меркель в беседе с президентом США Джо Байденом прояснить, «насколько важно в интересах защиты свободы прессы отказаться от иска против основателя WikiLeaks, чтобы он мог выздороветь на свободе в кругу своей семьи». Подписавшиеся также просят канцлера Германии найти «для Ассанжа гуманное решение, а для президента США вариант, позволяющий ему сохранить лицо».

«Это был бы сильный и незабываемый гуманитарный жест в конце Вашего [Меркель] срока полномочий, а для президента Джо Байдена, наконец, возможность полностью оставить позади эпоху Дональда Трампа в отношении вопросов защиты свободы прессы и свободы слова», — подчеркивается в письме. «Обхождение с Ассанжем несовместимо с принципами правового государства, ужасные условия содержания в тюрьме — это гуманитарный скандал», — полагают подписавшиеся. Учитывая серьезные проблемы Ассанжа со здоровьем, по их мнению, необходимо срочно принять меры.

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