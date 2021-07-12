Турецкие беспилотники «Байрактар» после 44-дневной второй Карабахской войны стали очень популярны, Анкара вовсю рекламирует свое оружие в тюркском мире, выдвигая тезис о сотрудничестве в военной сфере. Об этом в интервью армянским СМИ заявил и.о. научного руководителя Института востоковедения НАН Армении, академик Рубен Сафрастян.

Сафрастян полагает, что «той же цели служит идея создания туранской армии». Она пока еще далека от того, чтобы обрести плоть и кровь, но если учитывать активные переговоры, а также соглашения, заключенные с рядом стран, можно предположить, что в будущем военное сотрудничество тюркоязычных стран станет более тесным.

Сафрастян не исключает создания в обозримой перспективе военно-политического блока тюркоязычных государств.

Minval.az