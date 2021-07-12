Коронавирусу невыгодно нас убивать, ему важно быстрее распространяться, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.

«Мы можем с высокой вероятностью говорить, что не исключено появление штаммов, которые обладают преимуществами перед другими с точки зрения распространения. Скорее всего, вирусу нужно именно это. Ему невыгодно нас убивать, поэтому у него нет цели стать более патогенным — ему важно быстрее распространяться. Но исключить появление более вирулентных вариантов мы тоже не можем», — сказал Чуланов в интервью газете «Известия».

По его словам, «миф о том, что это безопасный вирус, нужно развеять».

«Уровень летальности от COVID-19 в десятки раз выше, чем от гриппа. В мире уже умерли от этой болезни более четырех миллионов человек. Кроме того, для COVID-19 характерны отсроченные осложнения, с которыми мы все чаще сталкиваемся», — добавил Чуланов.

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