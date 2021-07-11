“Кто знает, может быть, из Туркменистана будет поступать природный газ, возможно, с месторождения «Достлуг» или с другого морского месторождения в западных туркменских водах в Каспийском море. Все это повысит значение Азербайджана как транзитного коридора”, — добавил эксперт